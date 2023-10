Risco de inundações e cheias no fim-de-semana

O comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, anuncia a subida do estado de prontidão dos meios para o nível laranja em 16 sub-regiões do território continental, com especial incidência no Norte, no Centro e na área de Lisboa e Vale do Tejo.

Proteção Civil alerta para risco de inundações e cheias durante o fim de semanaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Proteção Civil alerta para risco de inundações e cheiasComandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil revelou que foi elevado o estado de prontidão dos meios para o nível laranja em 16 sub-regiões.

Proteção Civil alerta para risco de inundações e cheias durante o fim de semanaA Proteção Civil alertou hoje para possibilidade de inundações e cheias devido ao previsto agravamento da situação meteorológica no fim de semana, já a partir desta tarde, com especial incidência no Norte e Centro do continente.

Proteção Civil alerta para risco de inundações e cheias durante o fim de semanaFoi elevado o estado de prontidão dos meios para o nível laranja em 16 sub-regiões da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, com especial incidência no Norte, no Centro e em Lisboa e Vale do Tejo do continente.

Proteção Civil alerta para risco de inundações e cheias durante o fim de semanaA Proteção Civil elevou o estado de prontidão de meios para o nível laranja em 16 sub-regiões, e prevê o agravamento das condições meteorológicas alertando para os risco de cheias e inundações.

Proteção Civil regista mais de 230 ocorrências até às 11:30 no Norte e CentroSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.