Ricky Gervais faz pergunta a portugueses e Bruno Nogueira respondeu

Ricky Gervais atua no Altice Arena no sábado, mas chegou mais cedo a Lisboa, cidade de que gosta muito, segundo o próprio. Enquanto estava a explorar a capital portuguesa deparou com um desenho obsceno numa antiga cabine telefónica, e com o humor sarcástico que lhe é reconhecido deixou uma pergunta na rede social X.

"Acabei de chegar a Lisboa e não falo nada de português. Alguém sabe o que isto significa?", questionou.

