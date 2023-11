Ricardo Tavares: “Porto podia ter ido para o intervalo a vencer por 3-0”

"Ela não morreu, ela foi assassinada": Pai enterra filha que morreu após sofrer ataque cardíaco durante bombardeamentos“Está a ser reposto o abastecimento de água ”: Enviado especial CM/CMTV fala sobre aberturas de linhas de água em GazaImagens mostram carros a circular em estradas alagadas no PortoIntolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem...

"Ela não morreu, ela foi assassinada": Pai enterra filha que morreu após sofrer ataque cardíaco durante bombardeamentos“Está a ser reposto o abastecimento de água ”: Enviado especial CM/CMTV fala sobre aberturas de linhas de água em GazaImagens mostram carros a circular em estradas alagadas no PortoIntolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose

Tudo aponta para a saída de Taremi do FC PortoRevelação foi feita por Rahman Rezaei, adjunto do selecionador do Irão, à imprensa italiana. Consulte Mais informação ⮕

Vizela 0-2 FC Porto: Marca EustáquioTaremi inaugurou o marcador. Consulte Mais informação ⮕

Comentário de Miguel Sousa Tavares sobre miss transexual gera polémicaFiguras públicas não hesitaram em mostrar o seu desagrado. Consulte Mais informação ⮕

Vácuo, trincheiras, abacates e melancias. A análise de Ricardo Araújo Pereira, João Miguel Tavares e Pedro MexiaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

FC Porto vence em Vizela com golos de Taremi e Eustáquio, iguala Benfica e pressiona o Sporting (0-2)Os dragões visitaram e venceram o Vizela, aproveitando o empate do Benfica para igualar os encarnados e pressionando desde já o Sporting. Taremi marcou de penálti, Eustáquio aumentou a vantagem (0-2). Consulte Mais informação ⮕

FC Porto chega ao intervalo a vencer o Vizela com golos de Taremi e Eustáquio (0-2)Os dragões visitam o Vizela e procuram aproveitar o empate do Benfica para igualar os encarnados no Campeonato. Sérgio Conceição tem seis jogadores lesionados e lança Jorge Sánchez no onze. Siga aqui. Consulte Mais informação ⮕