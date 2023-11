Ricardo Ribeiro: “Acho que tudo aquilo que faço sabe a Fado”

“Terra Que Vale O Céu” é o novo disco do fadista Ricardo Ribeiro. Aos 42 anos, e depois de ter sido pai, o fadista regressa à essência do Fado, num disco em que conta com temas escritos por Fernando Tordo, Carminho, Maria do Rosário Pedreira ou Amélia Muge.Diz que o Fado é como se fosse mais um membro do seu corpo. Quando canta, vem tudo de dentro. E isso está em todos os 14 fados novos que gravou em “Terra Que Vale o Céu”.

Este disco, “Terra Que Vale o Céu” é um regresso ao fado? No disco anterior, “Respeitosa Mente”, de 2019 fizeste outro tipo de incursões. Sentiste o chamamento do fado? O que é que o nome “Terra Que Vale a Céu” diz sobre este disco? Diz muito este momento do teu percurso de vida?

Eu, às vezes, tenho um bocadinho de receio da palavra tolerância, porque pode dar oportunidade à superioridade. Eu prefiro dizer a palavra “aceitar”. Aceitar o outro como ele é, na sua essência. Não sei muito bem explicar. É uma coisa que tem muito a ver com o que se passa dentro de mim. Não sei muito bem explicar. Acho que a arte não necessita ser explicada. headtopics.com

Estes interesses também influenciam o disco que é muito ligado ao Mediterrâneo. Daí, talvez, seja que o Rui teve a gentileza de dizer essa frase bonita, porque é efetivamente sendo antigo é novo. Estou muito ciente da minha época.

Por exemplo, um tema do Artur Pinheiro que eu já tinha guardado há muito tempo, chegou agora o momento. O próprio tema deu-me a oportunidade de o cantar. Até aqui, não me tinha dado essa oportunidade. Isto pode ser uma coisa meia louca, mas há coisas que nós não possuímos, são elas que nos possuem. Na música, isso é o prato do dia. headtopics.com

Não é para cantar o poema. Chama-se Ricardo Ribeiro. É como ele me define, e, tem uma parte que diz a ele que sou o “tronco negro do Faraó”, ou seja, é a minha voz que tem a ver com o tronco negro do Faraó.

