Ricardo Costa e Sebastião Bugalho analisam a atualidade política

Ricardo Costa considera que o PSD não está a calcular bem o risco nestas eleições, já Sebastião Bugalho pensa que Luís Montenegro está a criar "bons momentos políticos". Ricardo Costa, diretor de Informação, e Sebastião Bugalho, comentador SIC, analisam a atualidade política neste fecho do ano de 2023: a pré-campanha de Luís Montenegro, a postura de Pedro Nuno Santos com o aproximar das eleições e a morte da ex-deputada do PCP Odete Santos.

De acordo com Sebastião Bugalho, a pré-campanha de Luís Montenegro está a ser bem sucedida, com alguns momentos chaves que lhe têm dado força. "As sondagens não dão esse sinal, mas do ponto de vista dos momentos políticos ele está a revelar uma capacidade para os criar, no congresso, na coligação com o CDS... as sondagens a partir de janeiro poderão ser diferentes, pode ser que os eleitores mudem de opinião e de fidelidade com António Costa mais discreto. Luís Montenegro cria momento político, mas não cria momento eleitora





