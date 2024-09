Ricardo Alexandre: Mudança de poder em Israel única alternativa para evitar guerra regional

"Não são as Nações Unidas que vão ser capazes de travar tanto Israel como Hezbollah e evitar uma guerra a nível regional""não há grande grande alternativa a não ser que haja uma mudança de poder político em Israel e Benjamin Netanyahu tenta segurar-se ao poder com tudo o que pode".

Portanto, do lado das Nações Unidas, não é possível esperar muito mais do que diagnósticos bastante realistas da realidade e a realidade no terreno mostra que estamos numa nova fase, numa escalada guerra já consolidada"."não é uma inevitabilidade se a pressão da opinião pública israelita for tal que obrigue Benjamin Netanyahu a fazer um acordo com o Hamas para a libertação dos reféns.

A invasão terrestre estaria a ser planeada pelos comandantes do Hezbollah que foram mortos esta sexta-feira num bombardeamento israelita nos arredores de Beirute.A Administração Biden garante que está a fazer"tudo o que está ao seu alcance para tentar evitar" que a situação atual"se transforme numa guerra total do outro lado da fronteira libanesa".

Na abertura da cimeira do futuro, em Nova Iorque, Guterres avisa os líderes mundiais para o perigo das guerras. O secretário-geral da ONU lamenta ainda que não haja um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas.Nos anos de ouro da Tupperware, vender caixas de comida era uma festa

