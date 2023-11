Revisão da 'Lei Uber' ainda não avançou cinco anos após criação do regime jurídico

Portugal, que foi um dos pioneiros na elaboração de legislação para o setor do TVDE, que não existe na maioria dos países europeus, está agora à espera da proposta de diretiva da União Europeia, que está em discussão, para fazer as alterações à lei.

Conforme explicou à Lusa Monique Arruda, investigadora no Centro de Estudos e Investigação em Direito da Universidade Católica Portuguesa, quando legislou sobre o assunto Portugal criou a figura de"uma quarta pessoa", além do operador de plataforma, cliente e prestador de serviço, que foi o operador de TVDE.

De acordo com a investigadora, tal facto"desonera a plataforma digital", já que"não é a empregadora em si, só o operador de TVDE pode ou não fazer contrato de trabalho com o motorista". A investigadora lembrou também que, em outubro de 2022, Portugal assinou uma carta rejeitando a adoção de medidas que"apenas perpetuam o desequilíbrio existente" entre as plataformas digitais e os trabalhadores, defendendo que a transição verde e digital ocorra"de mãos dadas com os direitos dos trabalhadores".

De acordo com Carolina Rufino, a questão jurídica estudada foi a classificação do vínculo jurídico dos motoristas TVDE, sendo que o problema se prende com a posição que a plataforma digital assume na relação com o motorista TVDE, na medida em que"esta não é, nem pretende ser considerada como entidade patronal, mas como mero serviço de intermediação de transportes".

