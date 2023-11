Revelado possível projeto para Bruno Cabrerizo na TVI: 'Em princípio, deverá ser na...'

A futura dupla esteve no programa Em Família, no fim de semana, e foi revelado que Bruno Cabrerizo vai entrar também noutras produções do canal. Não foram adiantados pormenores sobre o que pode vir aí, mas a revista TV Mais apurou junto de uma fonte qual é que pode ser um desses projetos. 'Em princípio, deverá ser na novela Festa é Festa, numa nova personagem que chega à história', indicou.

:

ATELEVISAO: Cristina Ferreira partilha memória com Bruno Cabrerizo: “Olha o que eu encontrei”“Descubra as diferenças.”

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Sérgio Figueiredo e TVI vão a julgamentoEm causa está o facto de a TVI não ter emitido, no período previsto pela lei, um direito de resposta da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) a propósito da série de reportagens ‘O Segredo dos Deuses’.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Ex-diretor de informação da TVI vai a julgamento por desobediência qualificadaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Ex-diretor de informação da TVI vai a julgamento por desobediência qualificadaAdministradores da TVI vão ser julgados por desobediência qualificada por não terem cumprido uma decisão judicial que obrigava o canal a emitir o direito de resposta da IURD, após notificação da ERC.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Ex-diretor de informação da TVI vai a julgamento por desobediência qualificadaA TVI exibiu em dezembro de 2017 uma s&233;rie de reportagens denominadas "O Segredo dos Deuses", na qual noticiou que a IURD esteve alegadamente relacionada com o rapto e tr&225;fico de crian&231;as nascidas em Portugal.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

ECO_PT: Ex-diretor de informação da TVI vai a julgamentoA decisão do tribunal surge depois do canal não ter emitido o direito de resposta da IURD num prazo de 24 horas, conforme deliberação da ERC.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »