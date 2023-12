Reunião magna dos liberais adiada para julho

Reunião magna dos liberais, que estava prevista para o início de dezembro, ficou marcada para os dias 5, 6 e 7 de julho no Europarque, em Santa Maria da Feira, após os três sufrágios do próximo ano.

Partido garante estar focado nas eleições Além da aprovação dos candidatos a deputados às eleições de 10 de março constou da ordem de trabalhos do Conselho Nacional da Iniciativa Liberal (IL) deste sábado, em Leiria, o debate e deliberação das alterações ao Regimento da VIII Convenção Nacional - que estava prevista para início de dezembro e foi adiada na última reunião, na sequência da crise política. A reunião magna da IL ficou agendada para os dias 5, 6 e 7 de julho no Europarque, em Santa Maria da Feira, após os três sufrágios do próximo ano: eleições regionais nos Açores, legislativas e europeias. O partido diz-se “focado” nas legislativas e prefere apostar no combate externo em vez do combate interno, com vista a “retirar o PS do Governo” e construir uma alternativa governativ





