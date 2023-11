Reunião entre sindicatos e ministro da Saúde volta a terminar sem acordo

Ana Gomes: "Almofada de dois mil milhões de euros, isso é esquema à Salazar"Clara Ferreira Alves: "Parar Israel é impossível, a máquina de guerra foi acionada"Marques Mendes:"Se pudesse voltar atrás, Guterres não repetia a frase"

Falta de médicos limita várias urgências em véspera de reunião decisiva na saúdeAs urgências de ginecologia/obstetrícia dos hospitais de Braga, Aveiro e Santa Maria da Feira estão com restrições. Nas Caldas da Rainha é a urgência de pediatria que está fechada.

Governo liga redução do número de horas a apoio na reforma do SNSMinistro da Saúde falou aos jornalistas à entrada para a reunião com os sindicatos médicos.

Governo cede a médicos e aceita repor 35 horas semanaisMinistério da Saúde diz que esta medida'não pode significar a diminuição de acesso a cuidados de saúde e da capacidade de resposta do SNS [Serviço Nacional de Saúde]'.

Sindicato Independente dos Médicos preocupado com proposta do GovernoPróxima reunião negocial com o Governo está marcada para as 16h00 deste domingo.

Ministério da Saúde admite redução faseada das horas médicas na urgênciaEsta é uma das três reivindicações centrais dos sindicatos, que este domingo voltam à mesa de negociações com o Ministério da Saúde para uma reunião vista como decisiva.

Saco de boxe criado por empresa portuguesa entre as 200 melhores invenções do mundoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.