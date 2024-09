Reunião entre PS e Governo marcada em clima de hostilidade

"Não augura nada de bom que encontro entre PS e Governo tenha sido anunciado num clima de grande hostilidade"

Montenegro admite a possibilidade de trabalhar este dois temas, de modo a que o PS possa aceitar e então tenhamos Orçamento para 2025.Sobre a posição do Chega perante um eventual entendimento entre PS e Governo, Paulo Baldaia considera: A reunião foi marcada depois de o primeiro-ministro ter enviado um comunicado às redações a acusar o secretário-geral do PS de"indisponibilidade recorrente" para uma reunião sobre o Orçamento do Estado, alegando que está a tentar marcar a reunião desde 4 de setembro. Já o líder socialista considera o comunicado “inaceitável”.

"Não augura nada de bom que encontro entre PS e Governo tenha sido anunciado num clima de grande hostilidade"Motoristas TVDE protestam em Lisboa por regras mais rígidas para o setorSporting homenageia Maria Elvira, a adepta que perdeu a casa nos incêndios"É uma tristeza muito grande": incêndios destruíram 60% da área florestal de Baião“É muito difícil hoje recrutar pessoas para trabalhar em centros comerciais até às...

PS Governo Orçamento Do Estado Reunião Eleições Antecipadas

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



SICNoticias / 🏆 2. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Pedro Nuno Santos critica governo em reunião do PSO líder do PS, Pedro Nuno Santos, criticou o Governo durante a reunião da Comissão Nacional do PS em Coimbra, atacando as políticas em áreas como preços dos combustíveis, habitação e saúde. Santos acusou Luís Montenegro de 'fazer propaganda' sobre estas questões para preparar eleições antecipadas.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

OE: Montenegro acusa PS de 'indisponibilidade', Pedro Nuno diz que reunião foi desmarcada pelo GovernoO primeiro-ministro acusa o secretário-geral do PS de “indisponibilidade recorrente” para se sentar à mesa das negociações do Orçamento do Estado para 2025. Pedro Nuno Santos diz que a reunião da semana passada foi desmarcada pelo Governo.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

OE: Montenegro acusa PS de 'indisponibilidade', Pedro Nuno diz que reunião foi desmarcada pelo GovernoO primeiro-ministro acusa o secretário-geral do PS de “indisponibilidade recorrente” para se sentar à mesa das negociações do Orçamento do Estado para 2025. Pedro Nuno Santos diz que a reunião da semana passada foi desmarcada pelo Governo.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Pedro Nuno quer Montenegro na próxima reunião e diz que não exige definir '50% do Orçamento'Líder socialista reafirma que IRS Jovem e IRC não podem estar no Orçamento, mas também diz que essas são apenas duas medidas e que não tem de estar de acordo sequer com metade da proposta final.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

OE2025: Pedro Nuno espera que Montenegro esteja na próxima reunião com o PSO secretário-geral socialista disse esperar que o primeiro-ministro esteja presente por considerar 'muito importante que os líderes políticos do PS e do Governo se comprometam também com a negociação'.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

OE2025: Montenegro aguarda reunião com Pedro Nuno SantosEm comunicado, l&234;-se que " o Governo tem dialogado com todos os partidos com assento parlamentar", mas que resta reunir-se com o secret&225;rio-geral Partido Socialista, que tem adiado o compromisso.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »