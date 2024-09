Reunião entre Montenegro e Santos marcada após troca de comunicados

Depois de uma troca de comunicados em que o Governo acusava os socialistas de não marcarem uma reunião para discutir o Orçamento do Estado e depois do PS contestar essa versão, surge agora a informação de que foi marcada uma reunião entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos .

Os socialistas garantem que a reunião marcada para a semana passada foi cancelada pelo Governo, “depois do PS ter exigido que da mesma fosse dado conhecimento público prévio”. "O PS não está disponível para continuar a alimentar estas discussões infantis e estéreis de gestão de agendas na praça pública, quando os portugueses se debatem diariamente com problemas graves que continuam por resolver. Era nisso que um Governo adulto e responsável deveria estar concentrado neste momento", criticam.

Orçamento Do Estado Montenegro Santos PS Governo

