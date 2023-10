Reunião da Área Metropolitana do Porto suspensa por falta de consenso em matérias relacionadas com transportes

A reunião do Conselho Metropolitano do Porto foi suspensa esta sexta-feira depois de adiadas, por falta de consenso, as votações relativamente ao Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos (PART) e à criação da empresa metropolitana de transportes.

A discussão em torno da proposta de repartição pelos municípios do PART referente aos anos de 2022 e 2023 gerou discórdia, com o presidente da Câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro, a dizer não concordar com o “modelo do Porto”, por este implicar “pagar quase o dobro” do designado “modelo de Arouca”Em causa está o modelo de distribuição de verbas, sendo que o “modelo de Arouca” tem por base, enquanto o “modelo do Porto”Em resposta, o vice-presidente da Câmara do Porto, Filipe Araújo, esclareceu que, no caso de Valongo, o“modelo do Porto” de cerca de 302 mil euros, ao “não beneficiar nem usufruir, mas ter de pagar o metro”.

As afirmações de José Manuel Ribeiro levaram o presidente da AMP a reagir, acusando o autarca de Valongo de mentir.. Por ter havido um aumento de frequência de validações no metro é que baixou . Não podemos vir aqui dizer qualquer coisa. Está tudo doido? Já vale tudo? Isso eu não aceito, já é ignorância ou é má-fé”, referiu. headtopics.com

entre os representantes, com o vice-presidente da Câmara do Porto a defender que a proposta não fosse votada, alegando que o município não teve informação sobre como vai ser gerida a bilhética no seio da empresa.Sobre esta matéria, o autarca de Valongo destacou a necessidade de se avançar com a criação da empresa, assim como o presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins.

