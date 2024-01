O Políptico de S. Vicente de Fora encontra-se em processo de restauro, que deverá estar concluído no final do ano. Mas quem aparece ali representado? Quando foram pintadas as tábuas? E para quê? Afinal, existem para estas questões respostas límpidas que muitos teimam em ignorar.O restauro do Políptico de S. Vicente de Fora decorre no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) desde maio de 2020.

Em abril último, Joaquim de Oliveira Caetano, diretor do museu desde 2019, assegurou que o processo de restauro estará concluído até 2024, registando um atraso importante mas compreensível devido a uma pandemia que entravou múltiplas diligências. A menor das quais não terá sido o intercâmbio com entidades museológicas internacionais, que programadamente iriam auxiliar o processo no MNAA. Mas o assunto deste artigo – que constitui uma crítica contundente a Joaquim Caetano, fique desde logo explicitado – não incidirá sobre o atraso na conclusão do restaur





