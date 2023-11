Restaurantes: abraço de sabores no Recanto Serrano

A Ajuda é uma freguesia em cascata: orográfica e social. A serra do Monsanto faz de fronteira natural, com a antiga escola primária nº 118 — agora Escola Básica Manuel Sérgio — já imiscuída na floresta, a coroar o alto da freguesia. Da Rua dos Marcos, ladeada de moradias (em tempos) destinadas à classe média, essa espécie à beira da exterminação, entra-se na Calçada da Ajuda à boleia dos carris do 18.

Menos brilho têm as vidas no 2 de Maio e no Casalinho, bairros com fama indesejada que também fazem os censos de uma localidade em contrassenso sociológico. A meio da descida há algum comércio, já sem a Central da Ajuda, pastelaria que marcou uma época e era destino natalício de famílias. A farmácia absorveu uma antiga sapataria, onde o 18 se desnorteou algumas vezes fazendo azimute ao calçado.

