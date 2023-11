Restaurante Come Prima em Lisboa apresenta menu especial com trufa branca de Alba

Até 11 de novembro, há ovos, pastas, raviólis e mousse de chocolate com trufa no restaurante Come Prima, em Lisboa. Chegou a época mais aguardada pelos apreciadores de trufa em todo o planeta. Em Portugal já faz parte da ementa criada pelo Tanka Sapkota, através de um menu especial que presta tributo à trufa branca de Alba. De avião, exclusivamente para o restaurante Come Prima, em Lisboa, chegou um exemplar de trufa branca de Alba, considerada como a melhor do mundo, com 697 gramas

. Este ano, o quilo pode custar €5000. Foi uma aventura conseguir fazer chegar a trufa ao restaurante na data prevista. A fornecedora de Tanka Sapkota teve de a transportar na mala de mão e apanhar um avião para estar em Lisboa à hora marcada. Valeu a pena a viagem, já que pouco tempo após entrar no restaurante, já se sentia no ar o aroma deste ingrediente único. Adicionada a pratos de grande simplicidade, transformam qualquer refeição numa experiência única. Este ano, o Menu Especial Trufa Branca de Alba tem duas entradas, dois primeiros pratos, um segundo prato e uma sobremesa. O menu vai estar apenas disponível ao jantar e requer reserva obrigatória

:

EXPRESSO: As trufas brancas de Alba já chegaram ao Come Prima, em Lisboa

