'Ressurreição de Cristo'. Louvre compra pintura portuguesa do século XVI

A pintura"Ressurreição de Cristo", executada cerca de 1540 no Atelier Real de Lisboa, é"um exemplar de primeira ordem da arte renascentista portuguesa".O Museu do Louvre, em Paris, comprou a pintura do século XVI"Ressurreição de Cristo", a primeira obra portuguesa deste período adquirida pela instituição museológica, e vendida pelo galerista luso-francês Philippe Mendes, indicou fonte do museu à Lusa.

Contactada pela agência Lusa, fonte do gabinete de comunicação e relações externas do Louvre enviou uma resposta por 'email':"Esta é a primeira pintura comprada pelo museu, tendo as outras pinturas portuguesas das nossas coleções sido adquiridas por doação".

O galerista Philippe Mendes também anunciou por comunicado a venda da obra - sem revelar valores - atribuída a Garcia Fernandes e Cristóvão de Figueiredo, artistas do século XVI, o chamado período primitivo português, sublinhando"finalmente o reconhecimento da Pintura Portuguesa como escola, com o mesmo estatuto da, por exemplo, a Escola Espanhola, Italiana ou Francesa". headtopics.com

A pintura"Ressurreição de Cristo", executada cerca de 1540 no Atelier Real de Lisboa, é"um exemplar de primeira ordem da arte renascentista portuguesa", diz o Louvre sobre o quadro, que representa Cristo envolto num manto vermelho, após ressuscitar perante a surpresa dos soldados que guardam a sepultura.

"Tivemos de descobrir a origem do quadro, saber onde esteve durante a II Guerra Mundial, obter os documentos necessários para sair do país e, como tudo é complicado em Portugal, foi sempre uma luta", recorda o galerista. headtopics.com

A mostra decorreu entre 10 de junho e 10 de setembro, na Ala Richelieu do Museu do Louvre, no âmbito da Temporada Cruzada Portugal-França, de diplomacia cultural entre os dois países, com comissariado de Charlotte Chastel-Rousseau, conservadora do departamento de pintura do museu parisiense.

