Residentes não habituais? “Discuta-se retorno da medida”

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.

que será dotado com uma verba inicial de dois mil milhões de euros, que corresponde ao excedente orçamental de 0,8% do PIB com que vai fechar o ano.visa assegurar que o país terá recursos quando se acabarem os fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e caso não haja um substituto e para compensar a perda de fundos com o alargamento da União Europeia.

Nesse processo, “a redução da dívida pública executada nos últimos anos é uma alavanca”, pois ajuda a “contribuir para imunizar a economia a choques adversos, num contexto em que o BCE terminou os seus programas de aquisição de ativos”. headtopics.com

que anunciou na passada sexta-feira lucros recorde de 621,7 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano , um aumento de 61,5% em comparação com o mesmo período de 2022, adianta ainda que “Portugal deve manter um regime fiscal competitivo com os demais países da União Europeia, que apoie as empresas e atração de investimento e de talento, que são um instrumento adicional para acelerar o crescimento económico”.No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Lucro do Totta sobe 61,5% para 621,7 milhões até setembroSubida das taxas de juro impulsiona resultados do banco liderado por Pedro Castro e Almeida. Consulte Mais informação ⮕

Viagens de residentes dentro do país representam 85,6% das deslocações no 2.º trimestreVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Viagens de residentes dentro do país representam 85,6% das deslocações no 2.º trimestreAs viagens de residentes em território nacional representaram 85,6% do total de deslocações no segundo trimestre, enquanto as viagens ao estrangeiro ficaram 1,9% abaixo dos valores registados no mesmo período de 2019, antes da pandemia, divulgou o INE. Consulte Mais informação ⮕

Viagens de residentes dentro do país representam 85,6% das deslocações no segundo trimestreAs viagens de 'lazer, recreio ou férias' foram a principal motivação para viajar entre abril e junho e aumentaram 9,1%, em termos homólogos, representando 48,4% do total de viagens dos residentes, atingindo 2,7 milhões. Consulte Mais informação ⮕

Viagens de residentes representam 85,6% das deslocaçõesNo segundo trimestre deste ano, os residentes em Portugal realizaram 5,7 milhões de viagens, correspondendo a um acréscimo de 6,1%. As viagens ao estrangeiro ficaram 1,9% abaixo de 2019. Consulte Mais informação ⮕

Viagens de residentes dentro do país representam 85,6% das deslocações no 2.º trimestreDados do Instituto Nacional de Estatística revelam que as viagens de residentes em território nacional representaram um total de 85,6% de todas as deslocações no 2.º trimestre, um acréscimo de 6,1%. Consulte Mais informação ⮕