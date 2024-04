Resgate de duas crianças e dois adultos do mar por ex-salva-vidas em Póvoa de Varzim

Duas crianças, de 13 anos, e dois homens, de 38 e 40 anos, foram resgatados da água, na praia de Paimó, em Aguçadoura, na Póvoa de Varzim, este domingo à tarde, depois de terem ficado em dificuldades. O incidente ocorreu pelas 17h35., na origem do incidente terá estado uma bola de futebol que foi parar à água. A criança de 13 anos que estava a brincar com ela entrou na água para a tentar recuperar e acabou por ficar em dificuldades.

De seguida, dois banhistas, de 40 e 13 anos, entraram na água e conseguiram alcançar o menor, mas acabaram por ter dificuldades em regressar ao areal.Perante a situação, um ex-nadador-salvador que estava numa esplanada lançou-se à água e, com a ajuda de material do concessionário da praia, conseguiu alcançar as quatro vítimas e tirá-las da água.

Resgate Crianças Adultos Mar Ex-Salva-Vidas Póvoa De Varzim

cmjornal / 🏆 26. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

