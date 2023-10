Repsol e Ørsted vão ao primeiro leilão eólico 'offshore' em Portugal

O português João Paulo Costeira, CEO da Repsol Renováveis, diz que “há inegáveis oportunidades” de investimento industrial à boleia das eólicas

A espanhola Repsol e a dinamarquesa Ørsted vão aproveitar o período de manifestações de interesse para o primeiro leilão eólico“Obviamente estamos interessados”.

Descarta, assim, a hipótese de albergar em futuros projetos em águas portuguesas a EDP, onde trabalhou 12 anos, antes de sair para a Repsol, em 2019. As duas empresas são sócias no primeiro e único parque eólico offshore em Portugal, o Windfloat Atlantic, ao largo de Viana do Castelo. Mas trata-se de um projeto em fase pré-comercial, com apenas 25 megawatts (MW) de capacidade operacional e três torres flutuantes. headtopics.com

