Reposição do IVA em 46 categorias de produtos será imediata

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) esclareceu que a reposição do IVA no cabaz de 46 categorias de produtos vai ser resposta “de forma imediata”, na sexta-feira, assegurando que não se vão verificar constrangimentos logísticos. “A medida termina no final do horário de expediente e o IVA será reposto a partir do dia 5 de janeiro.

Este período permitiu que estejamos todos em condições, de forma tranquila e transparente, de cumprirmos novamente a lei e repormos o IVA destes produtos”, afirmou o diretor-geral da APED, Gonçalo Lobo Xavier, em declarações à Lusa, esclarecendo que o imposto vai ser reposto “de imediato”.os consumidores podem esperar “transparência no processo” e lembrou que se vai verificar, desde logo, um acréscimo de 6% no preço dos produtos em caus





