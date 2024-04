Reposição de infraestruturas municipais após incêndio na Serra da Estrela

O lugar é próximo dos Passadiços do Mondego e tem potencial turístico, daí o investimento da autarquia na reposição das infraestruturas municipais que arderam. Na sequência do incêndio da Serra da Estrela, em 2022, houve um abandono do território. Exemplo disso é a Quinta da Taberna, na freguesia de Videmonte na Guarda, onde arderam quase todas as casas. Eram segundas habitações para as quais não houve apoios, continuando por reerguer.

José Carlos ficou sem a casa de família, onde atualmente apenas permanecem as memórias. Antes mesmo do incêndio já ninguém vivia em permanência naquela habitação, mas agora nem aos fins de semana. O lugar é próximo dos Passadiços do Mondego e tem potencial turístico, daí o investimento da autarquia na reposição das infraestruturas municipais que arderam. Está programado, para este ano, o regresso da a água ao povoado com a construção da conduta destruída pelo fogo, mas sobre a reconstrução das casas ainda não há qualquer previsão

