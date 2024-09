Repatriamento de 44 Cidadãos Portugueses do Líbano Concluído com Sucesso

Operação de repatriamento de 28 cidadãos portugueses e dos seus familiares diretos envolveu um Falcon-50 e um KC-390, ambos da Força Aérea.

O grupo de 28 portugueses e os seus familiares diretos foram recebidos pelo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Nuno Sampaio.

Repatriamento Líbano Portugal Força Aérea Portuguesa Cidadãos Portugueses

