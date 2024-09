Repatriamento de 44 Cidadãos Portugueses do Líbano Concluído com Sucesso

Operação de repatriamento de 28 cidadãos portugueses e dos seus familiares diretos envolveu um Falcon-50 e um KC-390, ambos da Força Aérea.Os 44 cidadãos retirados do Líbano pelo estado português já estão em Lisboa. O avião da Força Aérea que os transportava aterrou em Figo Maduro pouco depois das 20h30, deste sábado.

O grupo de 28 portugueses e os seus familiares diretos foram recebidos pelo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Nuno Sampaio. A operação de repatriamento começou na sexta-feira quando as 44 pessoas foram levadas do Líbano para Lanarca, no Chipre, tendo sido daí que partiram para Portugal. “No dia 27 de setembro, a Força Aérea Portuguesa participou no esforço de repatriamento de 28 cidadãos portugueses e seus familiares, residentes no Líbano. Todos os passageiros foram transportados em segurança para o Chipre numa aeronave Falcon-50 da FAP, tendo embarcado hoje à tarde num avião KC-390 da FAP, com destino a Lisboa”, adiantou o Ministério dos Negócios Estrangeiros, através de um comunicado.

O secretário de Estado Nuno Sampaio não avançou com um número de portugueses ainda no Líbano, mas, questionado pelos jornalistas, admitiu “operações futuras” de repatriamento.

