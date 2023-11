Repórteres sem Fronteiras denuncia ao TPI 'crimes de guerra' contra jornalistas

De acordo com a RSF, a queixa refere-se a "oito jornalistas palestinianos mortos nos bombardeamentos a zonas civis de Gaza por Israel, e a um jornalista israelita morto em 07 de outubro enquanto cobria o ataque ao seu `kibbutz` pelo Hamas".

"A amplitude, a gravidade e a recorrência dos crimes internacionais visando os jornalistas, em particular em Gaza, clamam por um inquérito prioritário do procurador do TPI. Nós pedimo-lo desde 2018. Os eventos trágicos em curso demonstram a extrema urgência da sua mobilização", sublinhou Christophe Deloire, secretário-geral da RSF.

De acordo com dados da RSF, 34 jornalistas morreram desde o início do conflito entre Israel e o Hamas, dos quais pelo menos doze no decorrer da sua atividade profissional (dez em Gaza, um em Israel e um no Líbano).

O Comité para a Proteção dos Jornalistas (CPJ), baseado nos Estados Unidos, avançou, na segunda-feira, que pelo menos 31 jornalistas morreram desde 07 de outubro, dos quais 26 palestinianos, quatro israelitas e um libanês.

:

VISAO_PT: Repórteres sem Fronteiras denuncia ao TPI “crimes de guerra” contra jornalistasVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Situação de crianças em Gaza alarma autoridades e ONGSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Situação de crianças em Gaza alarma autoridades e ONGHospital Al Shifa, um dos maiores do enclave, está a 'chegar ao fim da linha', sem combustível essencial ao seu funcionamento.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Situação de crianças em Gaza alarma autoridades e ONGAo fim de mais de três semanas de bombardeamentos israelitas em Gaza na guerra contra o movimento Hamas, a situação das crianças no enclave é considerada crítica por autoridades e ONG contactadas pela Lusa.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Situação de crianças em Gaza alarma autoridades e ONGVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: PCP critica 'reforma precipitada' do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que mantém incertezas para imigrantes e forças de segurançaO PCP critica, em comunicado, a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e frisa que este processo tem sido um entrave à garantia dos direitos dos cidadãos estrangeiros em Portugal.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »