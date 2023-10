Rendas vão ter (sem travão) o maior aumento dos últimos 30 anos

Depois do travão imposto ao longo de 2023, que limitou o aumento a 2%, em janeiro de 2024 a situação vai mudar, com a renda de uma habitação a poder subir até aos 6,94%.. No entanto, o Governo vai aumentar os apoios às famílias mais vulneráveis. Ainda assim, muitos inquilinos consideram as medidas insuficientes.

Depois do travão imposto ao longo deste ano, que limitou o aumento a 2%, em janeiro de 2024 a situação vai mudar, com a"Os aumentos de rendimentos não vão atingir esse patamar. Quer as pensões, quer os salários, não vai atingir esse patamar. Isso significa o aumento da taxa de esforço", diz António Machado, da Associação de Inquilinos Lisbonenses.

. Mas podem vir a beneficiar também os inquilinos que, com o aumento das rendas, passem a ter uma taxa de esforço superior a 35%."Tenho dificuldade em pagar a minha renda que é extremamente alta (...). Eu não posso, de todo, concordar com essa medida".Habitação: avaliação bancária aumenta em setembro headtopics.com

São mais três euros que em agosto e 7,8% em termos homólogos, anunciou o INE. Foram consideradas 24.929 avaliações bancárias, o que corresponde a um acréscimo de 1,3% face ao mês anterior.No novo Conselho de Ministros, Marina Gonçalves, ministra da Habitação, anuncia um apoio reforçado para 2024, que não implica um travão - como aconteceu este ano. Os partidos já reagiram.

No novo Conselho de Ministros, Marina Gonçalves, ministra da Habitação, anuncia um apoio reforçado para 2024, que não implica um travão - como aconteceu este ano. Os partidos já reagiram.

