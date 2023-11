Rendas sem travão. O que posso fazer, se não tiver direito a apoio?

O PÚBLICO não é compatível com o Internet Explorer 10 ou versões inferiores. Por favor, actualize o seu browser.à actualização das rendas em 2024.

Em vez disso, vai atribuir um apoio directamente aos inquilinos que sejam afectados por estes aumentos. O apoio extraordinário que já é atribuído actualmente é reforçado, em função do aumento da renda.

Mas este apoio chega a uma fatia limitada do universo de inquilinos em Portugal. A maioria poderá ver a renda aumentar, a partir de Janeiro do próximo ano, em 6,9% - o valorMas será este aumento inevitável, para todos os inquilinos que não tenham direito ao apoio do Governo? Ou há formas de atenuar o aumento, ou até de o evitar ? headtopics.com

O que vai acontecer com as rendas em 2024A partir de janeiro de 2024, todos os senhorios podem atualizar o valor da renda no máximo em 6,94%. Mas para as famílias mais vulneráveis o Governo criou um reforço ao apoio extraordinário em vigor. Consulte Mais informação ⮕

Costa ouviu socialistas satisfeitos com OE, mas atentos a riscos na Saúde, rendas e IUCReunião da Comissão Nacional do PS serviu para marcar eleições internas e discutir momento político. Costa ouviu elogios ao OE, mas também preocupações dos socialistas com temas que marcam a agenda. Consulte Mais informação ⮕

#56 As rendas regressem ao mercado, ou nem por isso.O Governo decidiu permitir um aumento das rendas de acordo com a lei, a quase 7%, e subsidia os inquilinos com menores rendimentos. E a TAP, afinal, quanto vale? Consulte Mais informação ⮕

Fadista Pedro Moutinho edita novo disco com temas de Carminho e Amélia MugeVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Chega: deputados Pedro Pessanha e Rui Afonso reeleitos nas distritais de Lisboa e PortoSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Pedro Andersson: “O dinheiro traz acima de tudo liberdade e depois a felicidade”A crise económica de 2008 disparou-lhe a prestação da casa e obrigou-o a aprender sobre finanças pessoais. Desde então o jornalista partilha tudo o que sabe, no programa Contas Poupança, na SIC, e em livros. Ganhar Dinheiro – Como Criar Riqueza com um Salário Normal é o mais recente. Consulte Mais informação ⮕