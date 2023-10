Rendas: como funciona o apoio para atenuar o aumento de 6,9% em 2024?

à actualização das rendas em 2024. Em vez disso, vai atribuir um apoio directamente aos inquilinos que sejam afectados por estes aumentos, através de um reforço, calculado em função do aumento da renda, do apoio extraordinário que já é atribuído actualmente. Estes são os principais detalhes do novo apoio, que chega a uma fatia limitada do universo de inquilinos em Portugal.

Os dois lados da discussão pediram actuações opostas: os inquilinos apelaram a um travão que determinasse uma actualização "zero" das rendas em 2024, enquanto os proprietários exigiram a aplicação da lei tal como ela está redigida, ou seja, que não houvesse qualquer travão à actualização de rendas, ao mesmo tempo que propuseram a atribuição de "subsídios aos inquilinos que precisem".

Este apoio é atribuído às famílias durante um período máximo de cinco anos (ou seja, até 2027), desde que os critérios de elegibilidade (a taxa de esforço e o nível de rendimentos) se mantenham.Para serem abrangidas por este apoio, os encargos anuais com o pagamento das rendas têm de representar uma percentagem igual ou superior a 35% dos rendimentos das famílias. headtopics.com

Dito de outra forma, o Estado paga cerca de 71% do valor do aumento da renda e as famílias suportam os restantes 29%. Já no caso das famílias que, actualmente, não recebem o apoio extraordinário à renda, se a sua taxa de esforço passar a ultrapassar os 35% em consequência da actualização de rendas em 2024, passarão a ser abrangidas por este apoio, mas terão de fazer um requerimento para o receber.

