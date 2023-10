Renda mediana com maior subida homóloga desde 2021

A renda mediana dos novos contratos de arrendamento de habitação aumentou 11% no segundo trimestre, para 7,27 euros por metro quadrado, a maior subida homóloga desde o segundo trimestre de 2021, divulgou esta quinta-feira o INE.

Deduções ao IRS com habitação atingiram 199 milhões de euros em 2021Ao contr&225;rio do que sucedeu com o valor reportado, o n&250;mero de fam&237;lias com gastos com habita&231;&227;o recuou em 2021 face ao ano anterior, tendo ca&237;do 5,7%. Consulte Mais informação ⮕

Governo não põe travão ao aumento das rendas e reforça apoio à rendaMedida anunciada pela ministra da Habita&231;&227;o durante o briefing do Conselho de Ministros desta quinta-feira. Executivo n&227;o repete medida em vigor at&233; este ano, em que os aumentos estavam limitados a 2%. Consulte Mais informação ⮕

Governo não coloca travão ao aumento das rendas e reforça apoio à rendaMedida foi anunciada pela ministra da Habita&231;&227;o ap&243;s reuni&227;o do Conselho de Ministros. Executivo n&227;o repete medida em vigor at&233; este ano, que limitava aumentos a 2%. Consulte Mais informação ⮕

Apoio à renda vai subir 4,94% e dedução no IRS avança para 550 eurosO decreto-lei reforça o apoio extraordinário às famílias no pagamento das rendas com um reforço de 4,94% Consulte Mais informação ⮕

Apoio à renda vai subir em 4,94% e dedução no IRS avança para 550 eurosO Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira uma atualização automática do apoio à renda de 4,94% para mitigar os aumentos que decorrem da inflação e uma subida do valor dedutível em IRS de 502 para 550 euros. Consulte Mais informação ⮕

