Renamo realiza funeral de André Matsangaísse, fundador e primeiro comandante

A Renamo realizou este sábado no centro de Moçambique o funeral de André Matade Matsangaísse, fundador e seu primeiro comandante, cujos restos mortais foram trasladados da Gorogonsa, onde“Estamos a prestar uma homenagem merecida e já muito esperada por todos nós”, disse o presidente da Renamo , Ossufo Momade, durante cerimónia fúnebre realizada hoje na aldeia de Xinhambuse, província de Manica, centro de Moçambique, a terra natal de André...

Para a Renamo, Matsangaísse deve ser reconhecido como um herói, uma figura “inconformada com a atuação de um regime comunista inimigo da democracia”. Os antigos guerrilheiros liderados por Matsangaísse lembram um “líder corajoso”, apontando esta “qualidade” como uma das causas da sua morte. André Matade Matsangaísse foi o primeiro comandante da Resistência Nacional Moçambicana , movimento armado do qual foi também um dos fundadores, tendo sido morto na Gorongosa, centro do país, durante um ataque a uma posição das forças governamentais durante a guerra civil que se seguiu à independência moçambicana.

Renamo André Matsangaísse Guerra Civil Moçambique Funeral

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



observadorpt / 🏆 17. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Renamo Realiza Funeral de André Matade Matsangaisse, Fundador do MovimentoA Renamo realizou hoje no centro de Moçambique o funeral de André Matade Matsangaísse, fundador e seu primeiro comandante. Os restos mortais foram trasladados da Gorogonsa, onde morreu há 45 anos, entre apelos à sua elevação a herói nacional.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Candidato presidencial da Renamo entra em campanha e promete combater corrupçãoO candidato presidencial da Renamo, principal partido da oposição moçambicana, às eleições gerais de outubro, Ossufo Momade, prometeu hoje acabar com a corrupção e proporcionar aos pobres duas refeições diárias, qualificando de 'ladrões' os rivais da Frelimo, no poder.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Renamo recusa acordo com Frelimo se houver fraude eleitoral: 'Não nascemos para estar na oposição'Ossufo Momade, líder da Renamo e candidato presidencial, anunciou que partido moçambicano não participará num novo acordo de estabilidade com a Frelimo se houver fraude eleitoral.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

'Podiam ter desistido um bocado e todos estariam vivos', afirma Trump sobre resistência ucranianaTrump definiu Zelensky como 'um homem que se recusa a fazer um acordo”. Presidente ucraniano avisa que um possível desastre nuclear 'não vai respeitar fronteiras'.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Hezbollah confirma morte de líder, o 'mestre da resistência''Hezbollah promete… continuar a sua jihad ao confrontar o inimigo [Israel], apoiar Gaza e a Palestina, e defender o Líbano e o seu povo resoluto e honorável', lê-se em nota.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

Senhora Dona Liberdade: Uma História de Resistência e AmorA jornalista Rita Colaço apresenta-nos a história inspiradora de Liberdade de Pensamento Martins Louro Cruz, uma mulher de 96 anos que nasceu com um nome carregado de significado histórico. A reportagem 'Senhora Dona Liberdade' explora não apenas a resiliência de Liberdade em face da repressão política, mas também o poder do amor em sua vida.

Fonte: antena1rtp - 🏆 22. / 51 Consulte Mais informação »