Renamo Realiza Funeral de André Matade Matsangaisse, Fundador do Movimento

Ataques de Israel matam líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, no Líbano. A evolução da guerra no Médio Oriente ao minutoA Renamo realizou hoje no centro de Moçambique o funeral de André Matade Matsangaísse, fundador e seu primeiro comandante, cujos restos mortais foram trasladados da Gorogonsa, onde morreu há 45 anos, entre apelos à sua elevação a herói nacional.

Para a Renamo, Matsangaísse deve ser reconhecido como um herói, uma figura "inconformada com a atuação de um regime comunista inimigo da democracia". "Negar esta realidade é tentar tapar o sol com a peneira", declarou Ossufo Momade, que interrompeu a campanha para as eleições gerais de 09 de outubro, em que volta a concorrer ao cargo de Presidente da República, enquanto defende que Matsangaísse "lutou para o bem estar do povo e pela democracia em Moçambique".

"Matsangaísse perdeu a vida com um tiro na cabeça depois perseguir um grupo que atacou a nossa base Há os que dizem que ele foi resgatado por um helicóptero para a Rodésia e morreu no caminho. Isso não é verdade. Eu estava lá com ele Ele morreu no local e ainda tentamos recuperar o corpo dele e não conseguimos", declarou Olímpio Cardoso, antigo guerrilheiro da Renamo, durante a cerimónia.

Renamo Moçambique André Matade Matsangaisse Funeral Herói Nacional

