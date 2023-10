Renamo alerta para risco de 'paralisação geral' face à repressão policial

Os dois candidatos da Renamo nas principais autarquias da província de Maputo alertaram hoje para o risco de uma"paralisação geral" face à repressão policial às marchas de contestação às eleições, convocando um boicote às receitas fiscais. "Os polícias devem parar de ajudar um ditador. Não há motivos para o que está a acontecer.

Em conferência de imprensa, a Polícia da República de Moçambique (PRM) justificou a sua resposta com a necessidade de manter a "ordem e tranquilidade públicas", considerando que os manifestantes atiraram objetos contundentes e vandalizaram infraestruturas.

Para António Muchanga, a atuação da polícia moçambicana pode empurrar a Renamo para uma nova "guerra". A marcha, que tinha como destino as instalações do Conselho Constitucional em Maputo, foi travada com o posicionamento de vários veículos blindados da polícia e depois pelo lançamento de gás lacrimogéneo, ao que os manifestantes responderam com o arremesso de pedras. headtopics.com

"Aquela decisão é um rascunho e é pior que papel higiénico. Não vale absolutamente nada. Na cidade de Maputo, nós vamos fazer um boicote às receitas fiscais. Não vamos pagar nada", declarou à imprensa Venâncio Mondlane, enquanto liderava a marcha, momentos antes da confusão se instalar na avenida 24 de julho.

Os resultados apresentados pela CNE de Moçambique indicam uma vitória da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, em 64 das 65 autarquias do país, enquanto o MDM, terceiro maior partido, ganhou apenas na Beira. headtopics.com

