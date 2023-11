Remake de Branca de Neve e os Sete Anões adiado por um ano

de 330 milhões de dólares (cerca de 312 milhões de euros), o filme tem estado envolto em diversas polémicas desde que a Disney anunciou a intenção de produzir umA instabilidade provocada pela greve de actores que está a afectar a indústria de cinema americana, e que também ditou o adiamento por um ano do filme de animaçãofoi o motivo invocado para estes reagendamentos.

A própria escolha de Zegler, uma actriz americana de ascendência colombiana e polaca, foi saudada por uns e criticada por outros como uma cedência ao politicamente correcto., confessou-se "surpreendido" por a Disney escolher "uma actriz latina", e se mostrar "muito orgulhosa" disso, e depois insistir em ressuscitar o conto dos Grimm.

“São progressistas por um lado, mas continuam a contar essa história retrógrada acerca de sete anões que vivem juntos numa cave?", interroga-se o actor. Respondendo às críticas de Dinklage, um porta-voz da Disney assegurou: "Para evitar reforçar os estereótipos do filme de animação original, estamos a abordar de outra maneira estas sete personagens, e temos vindo a consultar membros da comunidade de pessoas com nanismo". Mas o assumido afastamento da história original também tem sido censurado. A própria Rachel Zegler chegou a envolver-se directamente na polémica.

