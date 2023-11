Religião americana em declínio

De acordo com estudos recentes a religião americana está em declínio. As novas gerações afastaram-se das igrejas e o número de “nones” (sem filiação religiosa) cresce exponencialmente nos Estados Unidos. Segundo as estatísticas verificou-se uma espécie de onda evangélica nos Estados Unidos entre 1983 e 2000.

Jimmy Carter, um democrata do Sul, ascendeu à Casa Branca em 1976 e não teve pruridos em falar abertamente da sua fé, de tal modo que a revista Newsweek apelidou esse ano como “O Ano do Evangélico”. Todavia só sete anos mais tarde se deu o boom, quando na década seguinte a percentagem de evangélicos no país cresceu significativamente, até três em cada dez adultos americanos se identificarem com essa fé. Foi o período em que surgiram em força as megaigrejas, a música praise ganhou notoriedade e personalidades do meio cristão surgiam frequentemente na televisão a falar de teologia mas também de questões políticas





