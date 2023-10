Relatório soma quase meio milhão de casos de pedofilia na Igreja em Espanha

O relatório, solicitado pelo Congresso dos Deputados, já foi entregue à câmara baixa do Parlamento espanhol e contém igualmente acusações de coação psicológica exercida por membros do clero espanhol sobre as vítimas de abusos sexuais. pub

