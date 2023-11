Relatório revela dificuldades e pressões na profissão dos funcionários judiciais em Portugal

É apresentado esta terça-feira o Relatório Final do Inquérito Nacional às Condições de Vida e de Trabalho dos Funcionários Judiciais. Trata-se de uma radiografia à profissão que revela grandes dificuldades e muitas pressões. Sentem-se cansados e desmotivados, na sua grande maioria. A profissão é exigente e a valorização escassa, num setor essencial ao país.

A historiadora e investigadora Raquel Varela, uma das autoras do “Relatório Final do Inquérito Nacional às Condições de Vida e de Trabalho dos Funcionários Judiciais, sublinha que as condições de trabalho destes profissionais são determinantes para a qualidade e para o acesso à justiça. Em Portugal, essas condições surgem fora de qualquer eixo mínimo e associadas a elevados níveis de stress. “Ficámos muito impressionados com os dados de exaustão e desmotivação. 80 % dos funcionários judiciais têm índices preocupantes de exaustão emocional e 44 % deles apresentam níveis muito preocupante





