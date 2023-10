Relatório oficial estima em 440 mil as vítimas de pedofilia na Igreja Católica em Espanha

O reconhecimento oficial de casos de pedofilia na Igreja Católica espanhola chegou finalmente: 18 meses depois de ter iniciado uma investigação, o Defensor do Povo (provedor dos cidadãos nomeado pelo Parlamento), Ángel Gabilondo, apresentou esta sexta-feira um relatório onde se estima que 1,13% da população adulta actual em Espanha sofreu abusos num contexto religioso.

O jornalfez as contas e diz que são 440 mil pessoas (num total de 38,9 milhões de adultos), fazendo de Espanha “o país que mais vítimas estima ter noO contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.

Consulte Mais informação:

Publico »

Relatório aponta para 440 mil casos de abusos sexuais na Igreja Católica em EspanhaRelatório foi entregue aos deputados espanhóis pelo provedor de justiça Ángel Gabilondo, que pediu a colaboração da igreja e reparações para os lesados. 'As vítimas não podem esperar mais'. Consulte Mais informação ⮕

Mais 440 ocorrências até às 17:30, a maioria no Norte e CentroVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Mau tempo provoca mais de 440 ocorrências até às 17:30, a maioria no Norte e CentroCoimbra foi a região mais afetada, com 72 ocorrências, seguida da Área Metropolitana do Porto, com 65, e Viseu, Dão e Lafões com 64 registos. Consulte Mais informação ⮕

​Abusos na Igreja em Espanha. 440 mil dos adultos terão sido vítimas em criançasProvedoria da Justi&231;a pede &224; Igreja Cat&243;lica espanhola que contribua para um fundo estatal de compensa&231;&227;o &224;s v&237;timas. Relat&243;rio indica que, no total, 11,7% da popula&231;&227;o adulta ter&225; sofrido abusos na inf&226;ncia e na adolesc&234;ncia, mais de 3% delas em contexto familiar. Consulte Mais informação ⮕

​Abusos na Igreja em Espanha. 440 mil adultos terão sido vítimas enquanto menoresProvedoria de Justi&231;a pede &224; Igreja Cat&243;lica espanhola que contribua para um fundo estatal de compensa&231;&227;o &224;s v&237;timas. Relat&243;rio indica que, no total, 11,7% da popula&231;&227;o adulta ter&225; sofrido abusos na inf&226;ncia e na adolesc&234;ncia, mais de 3% delas em contexto familiar. Consulte Mais informação ⮕

Mau tempo. Mais 440 ocorrências até às 17h30, a maioria no Norte e CentroEm rela&231;&227;o ao tipo de ocorr&234;ncias, 190 respeitaram a quedas de &225;rvores, 114 a inunda&231;&245;es, 79 a limpezas de vias, 32 a quedas de estruturas e 24 a movimentos de massas (nomeadamente deslizamentos de terras), explicou a fonte da ANEPC. Consulte Mais informação ⮕