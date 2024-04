Relatório Global destaca atraso na transição para as energias renováveis

A transição energética do fóssil para as renováveis está a ser atrasada devido à falta de iniciativa, financiamento e infraestruturas, conclui o Relatório Global da REN21. Embora a capacidade de energia renovável continue a aumentar, ainda não é suficiente para atender às necessidades energéticas. O relatório destaca a falta de execução nos países em desenvolvimento, apontando os altos custos das infraestruturas e os obstáculos nas aprovações e ligações à rede.

Políticas, licenciamento e financiamento são necessários para alcançar uma transição energética equitativa e justa

