Relatório de Estabilidade Financeira de outono destaca riscos para os bancos

A correção de preços no mercado imobiliário residencial é um dos factores de risco para os bancos apontados pelo relatório. A crise política é outro. O Banco de Portugal apresentou o Relatório de Estabilidade Financeira de outono, que se traduz num relatório de riscos e vulnerabilidades. O potencial acrescido do risco de crédito de famílias em empresas é a tónica deste relatório de Novembro.

“Os riscos para a estabilidade financeira aumentaram, refletindo a restritividade da política monetária, o abrandamento da atividade económica e, mais recentemente, a incerteza política”, revela o relatório apresentado pelo Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, e pela administradora do banco central Clara Raposo. Os principais riscos para a estabilidade financeira são a pressão acrescida sobre as contas públicas; o aumento do incumprimento das famílias vulneráveis; a dificuldade das empresas mais vulneráveis para cumprir o serviço da divida; a correção dos preços do mercado imobiliário; e a materialização acrescida do risco de crédito de empresas, segundo o relatóri





