Relação hierárquica dos inspetores do SEF com PSP e GNR estabelecida em protocolo

As questões relacionadas com fardamento e relação hierárquica dos inspetores do SEF afetos temporariamente à PSP e GNR nas fronteiras vão ficar estabelecidas num protocolo entre as polícias, disse esta sexta-feira o sindicato que representa estes profissionais.

Rui Paiva explicou que vai ser assinado um protocolo entre a Polícia Judiciária, para onde são transferidos todos os inspetores do SEF, PSP e GNR que prevê a forma como se vai articular o desempenho de funções dos inspetores naquelas duas forças de segurança.

O presidente do sindicato sublinhou que os inspetores concordam com este protocolo e que vai ao encontro das expectativas. Na GNR, que ficará responsável pelas fronteiras marítimas e terrestres vão ficar afetos 80 inspetores, enquanto 324 vão ficar na PSP, que assumir o controlo das fronteiras aéreas. headtopics.com

"Compreendemos que seja preciso apoio e formação no controlo de segunda e terceira linha, mas não era necessário tantos inspetores"De acordo com o Rui Paiva, a lista dos inspetores que podem ir em comissão de serviço para a AIMA e Autoridade Tributária só deverá ser publicada na próxima semana.

