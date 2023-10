Relação hierárquica dos inspetores do SEF com PSP e GNR estabelecida em protocolo

“Ele dizia que nos ia matar a todos”: Jovem morto pela mãe na Moita ameaçava a famíliaPJ deteve cinco suspeitos de roubos a prostitutas em apartamentos no Porto e GaiaBruno Cabrerizio e Cristina Ferreira juntosAdesão à greve da função pública nas escolas ronda os 90%Radar que é armadilha em Benavente dá duas multas num segundoAs questões relacionadas com fardamento e relação hierárquica dos inspetores do SEF afetos...

Rui Paiva explicou que vai ser assinado um protocolo entre a Polícia Judiciária, para onde são transferidos todos os inspetores do SEF, PSP e GNR que prevê a forma como se vai articular o desempenho de funções dos inspetores naquelas duas forças de segurança.

O presidente do sindicato sublinhou que os inspetores concordam com este protocolo e que vai ao encontro das expectativas. Na GNR, que ficará responsável pelas fronteiras marítimas e terrestres vão ficar afetos 80 inspetores, enquanto 324 vão ficar na PSP, que assumir o controlo das fronteiras aéreas."O essencial para nós era a relação hierárquica dos inspetores. A ser assinado este protocolo sentimos-mos confortáveis no desempenho das missões. Achamos que o que foi decidido protege a operação e isto é o fundamental", afirmou. headtopics.com

"Compreendemos que seja preciso apoio e formação no controlo de segunda e terceira linha, mas não era necessário tantos inspetores", nomeadamente nos aeroportos, uma vez que a PSP já tem 400 agentes com formação.

O Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF vai acabar no sábado, iniciando depois um processo de transferência para representar os inspetores da carreira da investigação criminal da PJ. headtopics.com

Consulte Mais informação:

cmjornal »

GNR detém dez pessoas com doze mil doses de droga nos concelhos de Montemor-o-Velho, Soure e CoimbraEstiveram envolvidos 150 efetivos da GNR e da PSP na operação. Consulte Mais informação ⮕

GNR detém dez pessoas com 12 mil doses de droga nos concelhos de Montemor-o-Velho, Soure e CoimbraEstiveram envolvidos 150 efetivos da GNR e da PSP na operação. Consulte Mais informação ⮕

Relação confirma penas dos ex-fuzileiros envolvidos na morte do PSP Fábio GuerraVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Relação confirma penas dos ex-fuzileiros envolvidos na morte do PSP Fábio GuerraSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Relação confirma penas dos ex-fuzileiros envolvidos na morte do PSP Fábio GuerraPara os juízes desembargadores, os factos que foram validados pelo Juízo Central Criminal de Lisboa em Junho mantêm-se na íntegra. Consulte Mais informação ⮕

Relação confirma penas dos ex-fuzileiros envolvidos na morte do PSP Fábio GuerraDesembargadores não atenderam às pretensões dos dois arguidos, em que um pedia que o crime de homicídio qualificado fosse substituído por ofensa à integridade física grave e outro pedia absolvição. Consulte Mais informação ⮕