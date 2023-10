Relação confirma penas dos ex-fuzileiros envolvidos na morte do PSP Fábio Guerra

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) confirmou as penas de 17 e 20 anos de prisão dos ex-fuzileiros Vadym Hrynko e Cláudio Coimbra, respetivamente, pela morte do polícia Fábio Guerra, rejeitando também o recurso do Ministério Público (MP).

Para o TRL, os factos que foram validados pelo Juízo Central Criminal de Lisboa numa decisão de 02 de junho mantiveram-se na íntegra. Os desembargadores Maria Margarida Almeida, Rui Miguel Teixeira e Alfredo Costa desvalorizaram também a questão da falta de identificação clara e audível dos polícias no contexto da rixa fora da discoteca, ao notar que os agentes não saíram do espaço todos ao mesmo tempo, que não se estava"na presença de um grupo coral, com maestro a liderar", e que cabia aos arguidos não agredir as pessoas.

O TRL recusou ainda dar razão ao recurso do MP, que defendia o agravamento da pena única (fixada em cúmulo jurídico das penas pelos diferentes crimes) de Cláudio Coimbra de 20 para 22 anos de prisão, ao entender que as penas se mostraram"adequadas e proporcionais à defesa do ordenamento jurídico, não ultrapassando a medida da culpa". headtopics.com

