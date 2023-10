Relação confirma penas dos ex-fuzileiros envolvidos na morte do PSP Fábio Guerra

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) confirmou as penas de 17 e 20 anos de prisão dos ex-fuzileiros Vadym Hrynko e Cláudio Coimbra, respetivamente, pela morte do polícia Fábio Guerra, rejeitando também o recurso do Ministério Público (MP).

Para o TRL, os factos que foram validados pelo Juízo Central Criminal de Lisboa numa decisão de 2 de junho mantiveram-se na íntegra."Pena foi que os arguidos, vendo pessoas que pretendiam acalmar os ânimos, tenham entendido que estavam ali mais uns corpos para serem agredidos, não tendo tido qualquer reação de bom senso, que manifestamente impunha que terminassem com a agressão.

O agente da PSP Fábio Guerra, 26 anos, morreu em 21 de março de 2022 no Hospital de São José, em Lisboa, devido a"graves lesões cerebrais" sofridas na sequência das agressões de que foi alvo no exterior da discoteca Mome, em Alcântara, quando se encontrava fora de serviço. headtopics.com

Relação confirma penas dos ex-fuzileiros envolvidos na morte do PSP Fábio GuerraVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Morte de Fábio Guerra: Relação confirma penas dos ex-fuzileirosSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Tribunal da Relação de Lisboa confirma penas de 17 e 20 anos aos dois arguidos acusados de matar Fábio guerraAgente da PSP morreu devido a 'graves lesões cerebrais' sofridas na sequência das agressões de que foi alvo. Consulte Mais informação ⮕

Relação do Porto mantém ex-vice de Gaia e Paulo Malafaia em prisão preventivaO empres&225;rio Elad Dror saiu em liberdade, mas teve de prestar uma cau&231;&227;o de um milh&227;o de euros e entregar o passaporte, enquanto o advogado Jo&227;o Lopes ficou com a medida de coa&231;&227;o de pris&227;o domicili&225;ria. Consulte Mais informação ⮕

GNR detém dez pessoas com doze mil doses de droga nos concelhos de Montemor-o-Velho, Soure e CoimbraEstiveram envolvidos 150 efetivos da GNR e da PSP na operação. Consulte Mais informação ⮕

Na relação entre Portugal e Guiné-Bissau, Marcelo e Costa parecem andar ao ritmo de EmbalóAnalista diz que “possivelmente” Presidente e primeiro-ministro estão a ser instrumentalizados. Marcelo e Costa vão à cerimónia dos 50 anos da independência, cuja data Embaló alterou unilateralmente. Consulte Mais informação ⮕