Reintrodução do Serviço Militar Obrigatório em Portugal gera debate

Política Notícia

O debate sobre o Serviço Militar Obrigatório (SMO) regressou em força a Portugal nos últimos dias depois de os chefes do Estado-Maior do Exército e da Armada, o general Rui Duarte Ferrão e o almirante Gouveia e Melo, terem aberto a porta à sua eventual reintrodução. Desde então, multiplicam-se vozes a favor e contra a medida e têm sido vários os alertas de que esta não é forma de resolver os desafios — nomeadamente, de gestão de efetivos — sentidos nas Forças Armadas. O reacendimento da discussão tem sido, em parte, relacionado com o regresso da guerra à Europa

