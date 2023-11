Reino Unido diz que empresa militar russa recruta mulheres para combate

Os serviços secretos do Reino Unido revelaram esta segunda-feira que uma empresa militar russa"está especificamente a tentar recrutar mulheres para funções de combate" pela primeira vez desde a invasão da Ucrânia.

Os serviços apontam que este recrutamento"está a acontecer pela primeira vez" desde o início da invasão russa, que eclodiu em fevereiro de 2022. "Não é frequente que as mulheres assumam posições de combate nas linhas de frente das forças pró-russas durante o conflito, embora haja uma forte tradição de francoatiradoras e outras tropas de combate entre as forças soviéticas durante a Segunda Guerra Mundial."

