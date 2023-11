Reino Unido aprova utilização de edição genética CRISPR para tratamento de doenças

O regulador britânico da área da saúde é o primeiro a aprovar a utilização de uma solução de edição genética CRISPR para tratamento de doenças. A Casgevy permite tratar doenças do sangue, que causam dores e que obrigam a transfusões regulares. O Reino Unido torna-se o primeiro país do mundo a dar luz verde à solução de edição genética CRISPR para tratamento de doenças.

O regulador britânico aprovou a utilização do tratamento Casgevy para tratar duas doenças de sangue: uma variante de anemia que causa dores debilitantes e uma variante de talassemia, que obriga a transfusões regulares. Kay Davies, geneticista da Universidade de Oxford, congratula a aprovação que “pode vir a abrir a porta para outras aplicações de terapias CRISPR para cura potencial de muitas outras doenças genéticas”. A terapia Casgevy vai atuar sobre os erros nas sequências de genes que codificam a hemoglobina, molécula que ajuda os glóbulos vermelhos a transportar oxigénio pelo corp





🏆 6. Visao_pt » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Primeiro-ministro do Reino Unido vai visitar Israel esta semanaAl&233;m de Israel, a visita poder&225; incluir ainda uma viagem &224; Jord&226;nia e ao Egito.

Fonte: Renascenca - 🏆 6. / 73,92 Consulte Mais informação »

UE, EUA, Canadá e Reino Unido dizem que acordos na Venezuela são necessários para restaurar democraciaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 73,92 Consulte Mais informação »

Reino Unido. Inflação subiu 6,7% em setembroO Jornal Económico – Notícias, Economia, Política, Empresas, Mercados e Opinião

Fonte: ojeconomico - 🏆 6. / 73,92 Consulte Mais informação »

Programa de Cristina Ferreira já está em 'Itália, França e Reino Unido''Estamos todos um bocadinho na mesma sintonia', afirmou Cristina Ferreira.

Fonte: ATelevisao - 🏆 6. / 73,92 Consulte Mais informação »

Homem apanhado no aeroporto de Faro com dez quilos de haxixe escondidos em diferentes partes do corpoSuspeito preparava-se para viajar para o Reino Unido.

Fonte: cmjornal - 🏆 6. / 73,92 Consulte Mais informação »

EUA e Reino Unido aconselham cidadãos a abandonar o Líbano 'enquanto há voos disponíveis'Confrontos entre Israel e o Hezbollah j&225; provocaram pelo menos 24 mortos dos dois lados da fronteira, incluindo um jornalista da Reuters.

Fonte: Renascenca - 🏆 6. / 73,92 Consulte Mais informação »