'Reino Animal': fantasia, mutações e dilemas morais no cinema

Dizer que é de ficção científica o filme francês que chega às salas de cinema esta 4.ª, protagonizado por Romain Duris, é redutor. Entre o "fantástico" e uma alegoria social, "Reino Animal" revela-se.

PUBLICO: Reino Animal: Thomas Cailley filma um mundo (animal) que despertaEsta semana nas salas, Reino Animal é uma das melhores surpresas do ano: um drama inteligente, entusiasmante, atento, sobre a aventura de crescer num mundo onde mesmo o diferente já é normal.

EXPRESSO: Sara Correia: “Se as casas de fado são caras, eu posso dizer que é justo”Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

ATELEVISAO: Padre Ricardo Esteves ensina aos homens o que devem dizer às mulheres'O que uma verdadeira mulher quer mesmo é o luxo da cumplicidade, do companheirismo, do respeito e do amor correspondido'.

CMJORNAL: Homem assassinado por dizer que “as mulheres não prestam”Vítima caiu desfalecida num terreno descampado onde foi defecar.

RTPNOTICIAS: Reino Unido mantém nível de alerta 'substancial' após reunião de segurança internaO Governo britânico decidiu manter o nível de ameaça terrorista no Reino Unido inalterado em 'substancial', numa reunião sobre a segurança no país decorrente do conflito no Médio Oriente, confirmou a ministra do Interior, Suella Braverman.

CMJORNAL: Animais celebram o Halloween em jardim zoológico do Reino UnidoO Jardim Zool&243;gico de Whipsnade, no Reino Unido, decidiu celebrar a &233;poca mais assustadora do ano, oferecendo ab&243;boras para os animais comerem e brincarem.

