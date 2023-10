Regresso à seleção e ao Sporting. Os objetivos por cumprir de Domingos Duarte

Defesa do Getafe aponta ao regresso à equipa das quinas e não se deixa desmotivar pelo grupo fechado de Roberto Martinez. Regresso a Portugal “já foi falado” e permanece como alvo., o internacional português do Getafe traça os objetivos para uma carreira que ainda tem muitos anos pela frente: um a curto prazo, outro no médio ou longo.

O defesa de 28 anos compreende as escolhas do treinador espanhol, mas sublinha que quer “voltar à seleção e ser uma opção viável para o novo selecionador”. Esperança de uma conquista no Euro 2024, aprendizagens com Pepe na seleção e o desejo de trabalhar com Rúben Amorim são outros temas abordados pelo internacional português Domingos Duarte nesta entrevista àEstá na segunda época no Getafe, que está a fazer um bom início de época, no 11º lugar à jornada 10.

Era uma das opções habituais de Fernando Santos, mas ainda não foi chamado por Roberto Martinez. Já teve alguma oportunidade para falar com ele? Umas das críticas que têm apontado a Roberto Martinez é que as convocatórias parecem algo fechadas, com poucas alterações. Isto desmotiva um jogador que tem como objetivo regressar à seleção? headtopics.com

A verdade é que a seleção tem tido muito sucesso com Roberto Martinez, já conseguiu o melhor apuramento de sempre. Para quem vê de fora, estes resultados alimentam a esperança de conseguir uma conquista no Campeonato da Europa de 2024?

No período em que esteve de forma consistente entre os convocados da seleção partilhou vários estágios com Pepe. Retirou alguma aprendizagem desses momentos? Não há muito a dizer sobre o Pepe enquanto jogador. É um excelente central, que transmite muita segurança à equipa e, tenha 35, 40 ou 45 anos, é uma mais-valia para qualquer equipa ou seleção.Sim, este ano mais. Tenho visto a maioria dos jogos do Sporting, que é a minha equipa em Portugal, onde me formei. Tenho visto e tenho gostado bastante. headtopics.com

