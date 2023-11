Registo de empregadas domésticas simplificado

E quem tem empregada doméstica sem a registar na Segurança Social arrisca-se a uma pena de prisão. Tal como o Governo tinha prometido, o processo foi simplificado e, desde esta sexta-feira, o registo dos trabalhadores do serviço doméstico que recebem à hora pode ser feito. O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores. Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO

OBSERVADORPT: Registo de trabalhadores do serviço doméstico (obrigatório) já pode ser feito onlineO registo para inscrição na segurança social dos trabalhadores do serviço doméstico já pode ser feito na internet. O registo é obrigatório.

PUBLİCO: Registo de trabalhadores domésticos mais do que duplica até OutubroDesde 1 de Maio foram registados 12.126 novos trabalhadores, um aumento de 130% face ao período homólogo. Registo online já está disponível para quem trabalha à hora.

REVİSTASABADO: Registo de trabalhadores domésticos já começou a ser feito onlineRegisto já pode ser feito online no caso dos trabalhadores com remuneração por hora. Desde a criminalização do trabalho não declarado, o número de novos registos mais do que duplicou (+130%) face a período homólogo, segundo o Governo.

ECO_PT: Já pode fazer registo online dos trabalhadores domésticosTrabalhadores domésticos podem ser registados na Segurança Social Direta. Falhar o registo destes trabalhadores é considerado crime desde a entrada em vigor da Agenda do Trabalho Digno.

PUBLİCO: Mau tempo. Porto encerra parques urbanos e pede que se evitem zonas com árvoresHá registo de pelos menos 20 ocorrências relacionadas com o mau tempo no Porto.

