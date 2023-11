Regime de dedicação plena no SNS não tem duração máxima

O regime de dedicação plena no Serviço Nacional de Saúde (SNS) não está sujeito a duração máxima, nem depende de renovação. No entanto, os médicos que tenham aderido a título individual e que queiram renunciar ao mesmo têm que avisar, por escrito, com pelo menos 90 dias de antecedência. O regime de dedicação plena foi criado no contexto da aprovação do novo Estatuto do SNS.

:

RTPNOTİCİAS: Linha SNS 24 tem capacidade para responder a aumento da procura, garante coordenadorDepois de o ministro da Saúde e do diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde terem anunciado que a Linha SNS 24 vai passar a fazer, no futuro, a referenciação de todos os doentes, para descongestionar as urgências hospitalares, o coordenador desta plataforma garante que este serviço tem capacidade para responder a aumento da procura.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

VİSAO_PT: Administrador do Hospital de Gaia defende reorganização do SNSVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

RTPNOTİCİAS: Administrador do Hospital de Gaia defende reorganização do SNSO presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Gaia e Espinho considerou hoje que é 'uma ideia romântica' pensar que aumentando os salários se resolvem os problemas do Serviço Nacional de Saúde (SNS), defendendo uma reorganização.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

PUBLİCO: Administrador do Hospital de Gaia alerta que não basta aumentar salários para resolver crise no SNSRui Guimarães pede reorganização de serviços e de oferta porque “não faz sentido que os doentes sejam reféns deste problema e que vão de ambulância” de hospital em hospital.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Administrador do Hospital de Gaia defende reorganização do SNSRui Guimarães alerta que 'mais importante' do que aumentar o vencimento é 'reorganizar o SNS' e 'criar um novo normal': nova geração de clínicos 'não está disposta' a trabalhar 15 ou 16 meses por ano.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

REVİSTASABADO: Sociedade de Medicina da Reprodução pede medidas para reduzir listas de espera no SNSExistem cerca de 300 mil casais inférteis em Portugal, um número que tem vindo a aumentar.

Fonte: revistasabado | Consulte Mais informação »